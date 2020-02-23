Теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение в первом круге турнира в Дохе

23.02.2020, 22:06, Новости дня

Российская теннисистка, 71-я ракетка мира Дарья Касаткина в первом круге турнира в катарской Дохе в трех сетах за два часа 51 минуту проиграла представительнице Испании Гарбинье Мугурусе – 5:7, 7:5, 3:6.

Касаткина дважды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 30, а у Мугурусы, занимающей 16-е место в рейтинге WTA, шесть эйсов, пять двойных ошибок и девять реализованых брейков из 12.

Таким образом, 22-летняя уроженка Тольятти покинула турнир, а испанка вышла во второй круг, где ей будет противостоять австралийка Айла Томлянович (№55), переигравшая на старте турнира соотечественницу Присциллу Хон (№132).



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