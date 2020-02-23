Мнение: Коронавирус в Казани

23.02.2020, 22:05, Разное

В Казань доставили восьмерых россиян, которых угораздило отправиться в круиз на лайнере Diamond Princess. У троих из них выявлен коронавирус.

Эвакуированных разместили в республиканской инфекционной больнице, в специальных боксах, в которых заперли и медиков. Боксы взяла под охрану Росгвардия. Чтобы и оттуда никто не вырвался, и чтобы туда никто не прорвался.

Чтобы казанцы не переживали, что есть угроза распространения китайской заразы, в инфекционную больницу прибыл лично глава Татарстана Рустам Минниханов, и вроде бы успокоил народонаселение.

Похоже, что короновирус в Казани надежно изолирован. Иначе глава Татарстана едва ли поперся в инфекционную больницу. Ое же не камикадзе…

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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