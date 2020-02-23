Специалисты назвали продукты, ошибочно включенные в список полезных

23.02.2020, 22:04, Разное

По словам зарубежных диетологов, некоторые продукты люди ошибочно считают полезными. Если таковые присутствуют в рационе, от них срочно нужно избавиться.
Во-первых, речь идёт о йогурте, полезность которого порой очень переоценивают. Дело в том, что в последнее время производители часто добавляют в продукт нездоровые ингредиенты, вроде сахара, усилителя вкуса и других искусственных добавок, вредящих микрофлоре кишечника. Во-вторых, макароны считаются полезными, если изготовлены из твердых сортов пшеницы. При использовании белой рафинированной муки возможен негативный эффект – повысится уровень сахара в крови. Овсянка быстрого приготовления также не является полезным продуктом из-за красителей, подсластителей и консервантов.

Что касается манной каши, то её польза слишком мала. По сути, это переработанная пшеница, богатая на углеводы и крахмал. Вместо белого шлифованного риса лучше употреблять бурый, черный и красный. В заключение эксперты выделяют магазинные соки – по сравнению с натуральными они имеют большее количество сахара.



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