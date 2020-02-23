Наталья Штурм поздравила мужчин с 23 февраля пикантным снимком в бане

23.02.2020, 22:04, Разное

Исполнительница Наталья Штурм в особом стиле поздравила своих подписчиков мужского пола с днем защитника Отечества. На её странице в социальной сети Instagram был опубликован пикантный снимок в бане, явно порадовавший юзером.
На фотографии певица запечатлена в цветном купальнике в бане. На голове у Натальи Штурм завязано полотенце. В подписи к пикантной публикации артистка заявила, что посвящает фотографию каждому мужчине. Тем не менее, далеко не все интернет-пользователи с восторгом отреагировали на снимок: некоторые подписчики вновь обвинили певицу в чрезмерной любви к пластической хирургии.

В ответ на это исполнительница заявила: от таких женщин, как она, «получаются очень красивые дети». Впрочем, многие подписчики по достоинству оценили публикацию Штурм, поставив более 1,1 тысяч отметок «Мне нравится».



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