Гвендолин Кристи и Мадонна обменялись шутками об «Игре престолов»

23.02.2020, 22:04, Разное

Певица Мадонна и актриса Гвендолин Кристи обменяли шутками о культовом сериале «Игра престолов». Данный момент состоялся во время шоу Palladium в Лондоне, уточняет авторитетное издание The Independent.

О том, что певица является поклонницей таланта звезды сериала стало известно еще 3 года назад во время концерта поп-дивы в Австралии. На этот раз знаменитости встретились в рамках шоу Palladium в Лондоне. Звезды решили обменяться шутками об «Игре престолов», а затем Кристи поинтересовалась у Мадонны, любит ли она пиво. Певица выпила алкогольный напиток, и даже специально пролила несколько капель на лицо. После того, как актриса предложила ей помощь, поп-дива в шутку заявила: «Зима близка».

Одна из самых известных фраз сериала была воспринята актрисой и гостями мероприятия со смехом. Ролик с данным эпизодом вскоре появился на странице Мадонны в социальной сети Instagram. За считанные часы его просмотрели более миллиона раз. В комментариях интернет-пользователи предложили исполнительнице создать собственное шоу.