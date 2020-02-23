Мнение: Потепление в Антарктиде, отрицательная цена на энергию и кому достанутся экологические убытки

23.02.2020, 21:56, Разное

1. Климатические аномалии этой зимой радовали человечество не только в России, что говорит в пользу того, что потепление всё-таки не локальное, а глобальное. На другой стороне Земли, в Антарктиде, в самой северной её части, летняя температура достигла комфортных для жизни значений:

https://lenta.ru/news/2020/02/09/temperature/

В Антарктиде в феврале 2020 года температура поднималась до 18,3 градуса по Цельсию, что стало рекордом с 1961 года. Об этом Национальная метеорологическая служба Аргентины сообщила в Twitter.

Рекордно теплая погода зафиксирована на научной станции Эсперанса 6 февраля. До этого самой высокой в истории наблюдений считалась температура 17,5 градуса — такого уровня она достигала 24 марта 2015 года.

Тем временем на севере, в Гренландии, тают ледники, и местные власти пытаются извлечь выгоду из этой ситуации, раздавая лицензии на экспорт талой воды:

https://lenta.ru/news/2020/02/17/ice/

Правительство Гренландии хочет продавать воду из тающих ледников коммерческих компаниям. Об этом в интервью изданию Der Tagesspiegel заявил министр энергетики Гренландии Йесс Сване. <…>

Сване отметил, что нехватка питьевой воды на планете будет возрастать, поэтому правительство хочет сделать ледниковую воду товаром, благодаря которому Гренландию будут знать во всем мире. Если не экспортировать воду из тающих ледников, она уйдет в никуда, подчеркнул министр.

2. У наших финских соседей тёплая зима создаёт сложности для развития зелёной энергетики – производители энергии вынуждены работать в убыток:

https://www.gazeta.ru/business/news/2020/02/18/n_14053573.shtml

В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями. Об этом свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.

Отмечается, что в стране наблюдается мягкая зима, а также ветреная погода, которая позволяется ветрогенераторам функционировать на полную мощность.

Уточняется, что тариф за электроэнергию в понедельник, 17 февраля, составил -20 евроцентов за мегаватт-час.

Кроме того, на территории всей Финляндии в 2020 году наблюдаются рекордно низкие цены в зимний период. Так за январь цена тарифа также была ниже прошлогоднего на 17 евроцентов за мегаватт-час.

Такие эковывихи выгодны для России. Чем больше проблем у производителей энергии в Европе, тем сильнее Европа зависит от поставок электричества и углеводородов из России.

3. В списке стран, которые сильнее всего пострадают от глобального потепления, нашей с вами России, к счастью, нет.

Как ни странно, нет в этом списке и евростран, в которых особенно сильно развито зелёное движение (то есть, там нет Германии и скандинавских стран):

https://lenta.ru/news/2020/02/18/wwf/

Потери мировой экономики из-за проблем с экологией могут достигнуть восьми триллионов фунтов стерлингов (660,72 триллиона рублей) в течение 30 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Основной удар придется на США, Японию и Великобританию. Согласно исследованию, ежегодные убытки из-за ухудшения экологической ситуации, сокращения разнообразия видов животных, вырубки лесов и осушения водоемов в этих странах к 2050 году могут сравняться с ежегодным совокупным финансированием пожарной службы, полиции, тюрем и судов.

В Великобритании, к примеру, больше всего пострадает рыбная промышленность из-за сокращения популяций рыб, вызванного разрушением экосистем и утратой привычных мест обитания. Также стране предрекли многочисленные наводнения из-за ускорения эрозии береговой линии. Потери могут достигнуть 16 миллиардов фунтов стерлингов в год (1,32 триллиона рублей).