«Аль-Кайда» подтвердила факт гибели Касима аль-Рими
23.02.2020, 21:52, Новости дня
«Аль-Кайда» подтвердила факт гибели Касима аль-Рими – главаря исламистской группировки «Аль-Кайда на Аравийском полуострове», сообщила в воскресенье неправительственная мониторинговая организация Site Intelligence Group.
Напомним, что ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп объявил, что американские военные ликвидировали аль-Рими в ходе антитеррористической операции в Йемене.
США рассматривают «Аль-Кайду на Аравийском полуострове» как одно из наиболее опасных ответвлений «Аль-Кайды» – террористической сети, созданной Осамой бин-Ладеном.
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