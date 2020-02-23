«Аль-Кайда» подтвердила факт гибели Касима аль-Рими

23.02.2020, 21:52, Новости дня

«Аль-Кайда» подтвердила факт гибели Касима аль-Рими – главаря исламистской группировки «Аль-Кайда на Аравийском полуострове», сообщила в воскресенье неправительственная мониторинговая организация Site Intelligence Group.

Напомним, что ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп объявил, что американские военные ликвидировали аль-Рими в ходе антитеррористической операции в Йемене.

США рассматривают «Аль-Кайду на Аравийском полуострове» как одно из наиболее опасных ответвлений «Аль-Кайды» – террористической сети, созданной Осамой бин-Ладеном.