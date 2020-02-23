«Просто смешно»: Киселёв ответил правозащитнице из Human Rights Watch

23.02.2020, 21:33, Новости дня

Поправки в Конституцию России, которые по предложению президента Путина обсуждаются сейчас в обществе, вызывают даже и международные дискуссии. Так, известная своей проамериканской линией международная правозащитная организация Human Rights Watch берет под защиту российское сообщество лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов — ЛГБТ. Оказывается то, что Путин поддержал предложение ввести в Конституцию понятие "брак" как союз мужчины и женщины, — это дискриминация ЛГБТ и гомофобия. По крайней мере, именно так считает Татьяна Локшина — заместитель главы отделения Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии. "Гомофобия в РФ достаточно сильна и еще более усиливается после принятия дискриминационного законодательства и соответствующей риторики в СМИ", — заявил она.

О гомофобии в РФ — какой-то усталый тезис. Традиционному большинству в РФ особенности жизни ЛГБТ-сообщества просто малоинтересны. Фобия — это ведь страх. О каком страхе может идти речь, если это агрессивное навязывание чего-то странного? Просто смешно. В массе своей наши люди на это просто пожимают плечами, стараясь необычных людей просто не обидеть.

Сейчас Путин говорит, что пока он — президент, в РФ сохранятся понятия "папа" и "мама". Это своего рода личная, персональная гарантия от Путина. Как там пойдет дальше, посмотрим. Пока — так. Да и за брак как союз мужчины и женщины в Конституции тоже, судя по всему, люди проголосуют. А если кто-то хочет создать однополый союз, то в РФ это уже возможно, например, можно оформить отношения через опекунство. Или даже допустить создание в РФ так называемых гражданских союзов — без привязки к полу. Тоже было бы решением. Мы это в "Вестях недели" предлагали еще несколько лет назад. Главное не называть это браком, что просто смазывает нашу традицию и представления о норме. Ничего обидного или дискриминационного для ЛГБТ сообщества здесь нет, ведь эти особые люди даже гордятся своей непохожестью. Зачем же лишать их такой возможности? Не дай бог они почувствуют себя деромантизированными.

Текст:

"Вести недели"