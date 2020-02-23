Авантюра Анкары: как турецкие военные действуют в Сирии

23.02.2020, 21:30, Новости дня

Турция в провинции Идлиб вероломно поддерживает огнем террористов в атаках на сирийскую армию.

Кадры огневого поражения — так сирийская армия ответила на попытку боевиков и турецких военных прорвать оборону правительственных сил в районе населенного пункта Найроб, который находится у Серакиба. Видео с беспилотника распространило сирийское оборонное ведомство. На кадрах — уничтожение танков М60, бронемашин и удары по укрытиям и скоплениям боевиков. Такого противодействия не ожидали ни специалисты из Турции, ни радикалы, которых турецкие военные отправили в бой. В Сирии события последних дней называют "авантюрой Анкары", звучат и более жесткие формулировки.

Последствия артиллерийского удара турецких Вооруженных сил. Дома в поселке у сирийского Серакиба разрушены, в развалинах — погибшие жители. Турецкая армия открыта поддержала атаку боевиков террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), ранее ее называли "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Артиллерия Вооруженных сил Турции била по позициям сирийской армии в Найробе, снаряды взрывались и в жилых кварталах соседних поселков.

Российский беспилотник "Форпост" с высоты 6 тысяч метров зафиксировал факт массированного обстрела и турецкой артподготовки в интересах радикальных исламистов. На кадрах видно, как работает ствольная артиллерия Вооруженных сил Турции. После артподготовки вперед пошли боевики, на земле радикалов поддерживали турецкие танки, к переднему краю членов группировок доставляли бронемашины армии Турции. Гибридная война переросла в прямое столкновение. У боевиков даже был шанс прорвать линию обороны правительственных сил. С такой-то поддержкой!

В ходе атаки радикалов турецкие снаряды падали и на трассу М5, а дорогой уже пользуются гражданские. Был уничтожен грузовик сирийской армии с боеприпасами, которые потом взрывались несколько часов.

Остановила атаку российская авиация. Фронтовые бомбардировщики Су-24 взлетели с Хмеймима, летчики нанесли бомбовые удары по скоплениям боевиков и бронетехнике. Наступление радикалов захлебнулось. При этом российские самолеты пытались сбить.

Момент пуска ракеты переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер", который по лицензии производят в Турции. Качество видео плохое, но, вероятно, оператор ПЗРК — боец турецкого подразделения специального назначения. Об этом говорят экипировка специалиста и снаряжение.

Российский летчик отстреливает ложные тепловые цели и уходит от ракеты. Профессионализм офицеров в очередной раз спасает регион от критического обострения. Все российские самолеты в день турецкого нападения благополучно приземлились на российской базе Хмеймим. При этом только за неделю в Сирии погибли трое турецких военных, еще пятеро получили ранения. Президент Эрдоган признал, что потери случились в ходе ударов ВВС Сирии.

Открытая турецкая поддержка радикалов осложнила и гуманитарную обстановку. Террористы не выпускают мирных жителей из зоны боевых действий. Члены бывшего филиала "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) уже традиционно используют гражданских в качестве живого щита, просто ограничивают доступ к гуманитарным коридорам, которые организованы российским Центром примирения сторон в Сирии, либо наносят удары из минометов.

После атаки этот гуманитарный коридор был закрыт. Населенный пункт Бджарез оказался под огнем турецкой артиллерии. Отсюда до позиций радикалов не более полутора километров. Сейчас это — зона боевых действий. Населенный пункт Сармин до сих пор находится под контролем террористов.

Дорога простреливается, продолжает работать артиллерия. Проехать не можем. Будем использовать беспилотник. Но турецкие военные активно применяют средства радиоэлектронного подавления, поэтому можем потерять коптер. Сигнал управления беспилотником действительно пропадает.

Сармин — крупный населенный пункт недалеко от Идлиба. Сюда Анкара тоже перебрасывает дополнительные силы. Причем неудачная атака террористов не сказалась на темпах пополнения группировки.

Уже сейчас у Идлиба пять полноценных турецких батальонно-тактических групп — это около 4 тысяч солдат и офицеров, порядка 80 современных танков, 2 сотни бронемашин, десятки единиц ствольной и реактивной артиллерии. К тому же Анкара перебросила средства артиллерийской радиоэлектронной разведки. По составу понятно, группировка сформирована не для обороны. И вот чтобы было понятно с кем взаимодействуют турецкие военные. Это группировка " Хайят Тахрир аш-Шам". Боевик взял телефон убитого сирийского солдата и звонит его матери. Весело сообщает, что сын обезглавлен. А это другие протурецкие боевики глумятся над убитыми бойцами правительственных сил и снимают это на видео.

Сейчас на линии фронта обстановка напряженная. Артиллерийские дуэли продолжаются. Правительственные силы используют бронетехнику для того, чтобы отражать атаки радикальных группировок. В основном нападают боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".

Ночью боевики используют крупнокалиберное вооружение, бьют по местам дислокации правительственных сил. Турция дорого платит за действия в сирийском Идлибе. Уже сложно объяснить и человеческие, и репутационные потери. Никогда ранее так явно Анкара не поддерживала террористические организации в регионе. Турецкие военные защищают Идлиб. Название города уже давно ассоциируется с главным центром международного терроризма в мире.

21 февраля Кремль устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова еще раз и даже категорично сообщил о неисполнении Турцией своих обязательств, взятых в Сочи еще в сентябре позапрошлого года.

"Можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые больше года тому назад были подписаны двумя президентами, где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить вывод тяжелых вооружений и так далее. Пока мы видим, что террористы там прекрасно вооружены, они постоянно получают подпитку амуниции, боеприпасов, военной техники. Очень опасные образцы военной техники попадают им в руки", — сообщил Дмитрий Песков.

Понятно, что такое положение дел вызывает беспокойство у таких ведущих стран Европы, как Франция и Германия. Лидеры этих государств даже предлагают саммит на четверых, иными словами, "нормандский формат", только с Турцией. Путин готов.

"Президент Путин тоже является сторонником проведения саммита. Как удастся согласовать графики четырех президентов, то такой саммит состоится", — заверил Дмитрий Песков.

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"Вести недели"