На Урале задержали специалиста по кибербезопасности Александра Литреева по подозрению в покупке наркотиков

23.02.2020, 21:28, Новости дня

Полицейские Екатеринбурга задержали Александра Литреева (основателя компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» и разработчика правозащитного приложения «Красная кнопка») по подозрению в покупке наркотиков, сообщает «Медиазона» со ссылкой на его адвоката Алексея Бушмакова.

«Он приехал на каршеринговой машине. Был с подругой. Их окружили ДПС-ники, попросили показать телефон, но Литреев отказался. Тогда его повалили на землю, порвали куртку, нанесли телесные повреждения. Телефон он все-таки разблокировал. Проводятся следственные мероприятия», – сказал он.

По словам адвоката, Литреева допросили в отделе полиции, его оставят на ночь в изоляторе, а 24 февраля суд изберет ему меру пресечения. Литрееву может грозить до трех лет лишения свободы, сказал адвокат.

Александр Литреев – разработчик мобильного приложения «Красная кнопка», которое создавалось для помощи задержанным на митингах. Компания Литреева также предлагала прокси для обхода блокировок в интернете, в частности для обхода возможных блокировок мессенджера Telegram.