Жириновский лихо сплясал под Агутина в честь 23 февраля

23.02.2020, 21:27, Новости дня

Лидер ЛДПР станцевал на митинге.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский станцевал на митинге в честь Дня защитника Отечества под песню «Граница» Леонида Агутина и группы «Отпетые мошенники». Об этом политик сообщил сам, выставив видео в Telegram-канале.

«Традиционный митинг ЛДПР 23 февраля как всегда заканчивается с улыбкой, бодро, весело. Все на флешмоб!» – призвал Жириновский в своей публикации.

На видео лидер фракции размахивает руками в такт песне. Среди танцующих можно также заметить других депутатов, гостей и детей.

Ранее Жириновский задумал подарить россиянам новый праздник – День Империи.