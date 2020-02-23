Жириновский лихо сплясал под Агутина в честь 23 февраля
23.02.2020, 21:27, Новости дня
Лидер ЛДПР станцевал на митинге.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский станцевал на митинге в честь Дня защитника Отечества под песню «Граница» Леонида Агутина и группы «Отпетые мошенники». Об этом политик сообщил сам, выставив видео в Telegram-канале.
«Традиционный митинг ЛДПР 23 февраля как всегда заканчивается с улыбкой, бодро, весело. Все на флешмоб!» – призвал Жириновский в своей публикации.
На видео лидер фракции размахивает руками в такт песне. Среди танцующих можно также заметить других депутатов, гостей и детей.
Ранее Жириновский задумал подарить россиянам новый праздник – День Империи.
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