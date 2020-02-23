Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию

23.02.2020, 21:27, Новости дня

Платформу Odyssey проекта «Морской старт» начали грузить на гонконгский корабль, следует из данных специализированного сайта мониторинга движения судов.

Платформу Odyssey проекта «Морской старт» начали грузить на гонконгский корабль, сообщили РИА Новости.

Таким образом, началось перебазирование морского космодрома из американского порта Лонг-Бич на Славянский судоремонтный завод в Приморье.

По данным сайта vesselfinder.com, гонконгское судно Xin Guang Hua, предназначенное для перевозки тяжеловесных грузов, в частности морских буровых платформ, прибыло в Лонг-Бич 18 февраля. В четверг стартовая платформа Odyssey подошла к судну, вокруг них находятся четыре буксира.

Группа компаний S7 купила комплекс «Морской старт» в апреле 2018 года. Общая сумма, включая вывод из консервации, составила около 150 миллионов долларов.

Гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук сообщал, что ожидает прибытия «Морского старта» из США в начале марта.



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