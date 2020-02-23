Ученые назвали самую устойчивую к онкологии группу крови

23.02.2020, 21:26, Новости дня

Мало родиться обладателем опасной группы крови, нужно еще и не иметь вредных привычек и заботиться о своем здоровье.

25 лет ученые из Каролинского университета в Швеции изучали анализы крови тысяч людей, выводя общий алгоритм заболеваний. На этих выводах была создана классификация болезней по группам крови.

В ходе многолетних исследований выяснилось, что самой устойчивой к онкологическим заболеваниям оказалась вторая группа крови. Люди с этой группой меньше всего страдали раковыми заболеваниями. Они могут меньше остальных беспокоиться о возможном развитии рака, пишет Ura.ru, ссылаясь на результаты исследования.

При этом исследовали обратили внимание на то, что устойчивость к онкологии возможна только в том случае, если носитель второй группы крови ведет здоровый образ жизни и не имеет вредных привычек.

Ранее о связи группы крови на онкологию говорила и ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева. В частности, телеведущая утверждала, что у людей с первой группой крови возможна онкология толстой кишки, со второй — рака желудка, а обладатели третьей группы якобы должны опасаться заболеваний поджелудочной железы. Кроме того, по словам ведущей, у тех, у кого четвертая группа крови, чаще всего выявляют рак почек.

Ранее ученые также выявили профессии, которые чаще всего вызывают онкологию.