В России потратят 400 млн рублей на защиту асфальта от танков

23.02.2020, 21:26, Новости дня

Технику переобувают в гусеничные ленты.

Минобороны выделило 414,5 миллионов рублей на закупку асфальтоходных башмаков и гусениц для танков, следует из материалов портала госзакупок. Поставка должна быть завершена к 1 апреля 2020 года.

Подобные приспособления используются в том числе на парадах для защиты асфальта. Технику специально переобувают в гусеничные ленты с асфальтоходными башмаками.

В параде к 75-летию Победы в мае 2020 года будет участвовать 375 единиц наземной и авиационной техники. Кроме того, запланировано увеличение числа участников с 13 до 15 тысяч человек.

Ранее власти Петербурга отказались от парада в годовщину снятия блокады.