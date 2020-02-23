«Оторвемся от дна». Шнуров рассказал, с чего начнет свою политическую карьеру

23.02.2020, 21:26, Новости дня

Музыкант призвал всех «всплыть наконец».

Музыкант Сергей Шнуров, который недавно вступил в «Партию роста», намерен начать свою политическую деятельность с вопроса устранения цензуры в культуре. Об этом он заявил в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.

«Культура — это не система запретов, а система понимания того, что уместно. Система уместностей. Где-то уместен мат, а где-то уместней промолчать. И молчание будет выглядеть сильнее, и звучать сильнее, чем любое матерное слово. И, несмотря на это, считаю мат неотъемлемой частью нашей культуры. То есть без цензуры, но за уместность», — сказал Шнуров.

Музыкант пообещал, что серьезность своих политических намерений он будет доказывать «своими высказываниями, своими тезисами, своим видением повестки, а не трюками» и троллингом.

«И на том дне, откуда я приплыл к вам, достаточно много хороших приличных людей. Так давайте же оторвемся от дна и всплывем наконец-то», – предложил лидер группы «Ленинград» в эфире.

Напомним, ранее Шнуров удалил свои старые стихотворения о России после вступления в Партию роста. А вскоре он порассуждал о возможном вступлении в партию Валерии.