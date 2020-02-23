Стоимость жизни в России
23.02.2020, 21:25, Разное
Стоимость жизни
Numbeo является крупнейшей в мире базой данных, предоставленных пользователями, о городах и странах по всему миру. Numbeo предоставляет актуальную и своевременную информацию об условиях жизни в мире, включая стоимость жизни, показатели жилья, здравоохранения, дорожного движения, преступности и загрязнения.
5 937 232 цены в 9 354 городах, введенных 506 505 участниками.
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Стоимость жизни в России
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Стоимость жизни в РФ на 44,33% ниже, чем в Канаде (сводные данные по всем городам, аренда жилья не учитывается). Аренда в РФ на 64,40% ниже, чем в Канаде (средние данные по всем городам).
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Рестораны
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Одноразовый прием пищи, Недорогой ресторан
500.00 руб
300,00-800,00
Обед для 2 человек, Ресторан среднего ценового диапазона, Три блюда для 2-х человек
2000,00 руб
1200,00-3000,00
McMeal в Макдональдсе (или эквивалент Combo Meal)
300,00 руб
200,00-400,00
Местное пиво (0,5 л разливное)
100,00 руб
50,00-200,00
Бутылка импортного пива (0,33 л)
150,00 руб
90,00-400,00
Капуччино (обычный)
120,48 руб
80,00-170,00
Coke/Pepsi (бутылка 0,33 литра)
49,28 руб
37,00-80,00
Вода (бутылка 0,33 литра)
29,98 руб
20,00-50,00
Рынки и магазины
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Молоко (обычное), (1 литр)
58,84 руб
45,00-78,00
Буханка свежего белого хлеба (500 г)
33,68 руб
25,00-50,00
Рис (белый), (1 кг)
61,69 руб
40,00-90,00
Яйца (обычные) (12)
72,54 руб
60,00-95,00
Сыр местный (1 кг)
497,64 руб
350,00-700,00
Куриное филе (1 кг)
250,45 руб
190,00-300,00
Говяжье бедро (1кг) (или — эквивалент внутренняя часть ноги, красное мясо)
448.04 руб
350,00-600,00
яблоки (1 кг)
86,60 руб
60,00-120,00
Бананы (1 кг)
65,65 руб
51,90-85,00
Апельсины (1 кг)
82,62 руб
60,00-120,00
Томаты (1кг)
126,45 руб
80,00-200,00
Картофель (1 кг)
32,02 руб
20,00-50,00
Лук (1 кг)
29,69 руб.
20,00-50,00
Салат (1 головка)
57,99 руб.
30,00-100,00
Вода (бутылка 1,5 л)
35,68 руб.
25,00-50,00
Бутылка вина (среднего качества)
400,00 руб.
300,00-600,00
Пиво домашнее (бутылка 0,5 л)
58,86 руб
50,00-80,00
Импортное пиво (бутылка 0,33 л)
109,48 руб
75,00-150,00
Сигареты 20 пачек (Мальборо)
140,00 руб
120,00-160,00
Транспорт
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Билет в один конец (местный транспорт)
25,00 руб
20,00-44,00
Месячный проездной (обычная цена)
1 680,00 руб
850,00- 2700,00
Такси Старт (посадка?) (Обычный тариф)
100,00 руб
60,00-150,00
Такси 1 км (Обычный тариф)
15,00 руб
9,00-25,00
Такси 1 час ожидания (Обычный тариф)
300,00 руб
200,00-540,00
Бензин (1 литр)
44,59 руб
41,30-48,00
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (или эквивалент нового автомобиля)
1 300 000,00
800 000,00 -1 500 000,00
Toyota Corolla Sedan 1,6 л 97 кВт комфорт (или эквивалент нового автомобиля)
1 281 610,16 руб.
1 030 000,00 -1 500 000,00
Коммунальные услуги (ежемесячно)
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Базовая (электричество) , Отопление, Охлаждение, Вода, Мусор) на квартира 85м2
6 793,70 руб. 4
576,92- 9562,50
1 мин. местный тариф мобильной связи по предоплате (без скидок или планов)
1,60 руб
1,00-3,00
Интернет (60 Мбит или больше, безлимитный, кабельное / ADSL)
478.54 руб
350,00-600,00
Спорт и отдых
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Фитнесклуб, ежемесячная плата за 1 взрослого
2,074.86 руб
1,200.00-3,500.00
Теннисный корт прокат (1 час в неделю)
1,049.65 руб
500,00-2000,00
Кино, международный релиз, 1 место
300,00 руб
230,00-400,00
Уход за детьми
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Дошкольный (или детский сад), полный день, частный, ежемесячно на 1 ребенка
15,614.61 руб
8,000.00-30,000.00
Международная начальная школа, год для 1 ребенка
374,097.82 руб
150,000.00-780,000.00
Одежда и обувь
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1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичный)
4,168.41 руб
2,000.00-7,000.00
1 летнее платье в сети магазинов (Zara, H & M, …)
2,553.59 руб
1,500.00-4,000.00
1 пара кроссовок Nike (Mid-Range)
5,091.88 руб
3,500.00-7,000.00
1 пара мужской обуви, кожа бизнес стиль
5,918.09 руб
4,000.00-10,000.00
Аренда в месяц
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Апартаменты (1 комната) в центре города
22 519,30 руб.
15 000,00-45 000,00
Квартира (1 спальня) вне центра
14 857,25 руб.
10 000,00 — 25000,00
Квартира (3 спальни) в центре города
39 803,05 руб.
22 000,00-85 000,00
Квартира (3 спальни) вне центра
27 748,51 руб
16-000,0050 000,00
Покупка квартиры
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Цена за квадратный метр в центре города
82,060.38 руб
50,000.00-200,000.00
Цена за квадратный метр вне центра
55,183.24 руб
35,000.00-110,000.00
Зарплаты и финансирование
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Средняя месячная чистая зарплата (после уплаты налогов)
31,851.84 руб
Процентная ставка по ипотечному кредиту в процентах в год (%), на 20 лет, фиксированная ставка
10,48
9,00-12,00
Цены в России
Эти данные основаны на 53118 записях за последние 18 месяцев от 4470 различных участников.
Последнее обновление: февраль 2020 г.
Наши данные для каждой страны основаны на всех записях из всех городов этой страны.
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