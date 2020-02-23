Стоимость жизни в России

23.02.2020, 21:25, Разное

Стоимость жизни

Numbeo является крупнейшей в мире базой данных, предоставленных пользователями, о городах и странах по всему миру. Numbeo предоставляет актуальную и своевременную информацию об условиях жизни в мире, включая стоимость жизни, показатели жилья, здравоохранения, дорожного движения, преступности и загрязнения.

5 937 232 цены в 9 354 городах, введенных 506 505 участниками.

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Стоимость жизни в России

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Стоимость жизни в РФ на 44,33% ниже, чем в Канаде (сводные данные по всем городам, аренда жилья не учитывается). Аренда в РФ на 64,40% ниже, чем в Канаде (средние данные по всем городам).

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Рестораны

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Одноразовый прием пищи, Недорогой ресторан

500.00 руб

300,00-800,00

Обед для 2 человек, Ресторан среднего ценового диапазона, Три блюда для 2-х человек

2000,00 руб

1200,00-3000,00

McMeal в Макдональдсе (или эквивалент Combo Meal)

300,00 руб

200,00-400,00

Местное пиво (0,5 л разливное)

100,00 руб

50,00-200,00

Бутылка импортного пива (0,33 л)

150,00 руб

90,00-400,00

Капуччино (обычный)

120,48 руб

80,00-170,00

Coke/Pepsi (бутылка 0,33 литра)

49,28 руб

37,00-80,00

Вода (бутылка 0,33 литра)

29,98 руб

20,00-50,00

Рынки и магазины

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Молоко (обычное), (1 литр)

58,84 руб

45,00-78,00

Буханка свежего белого хлеба (500 г)

33,68 руб

25,00-50,00

Рис (белый), (1 кг)

61,69 руб

40,00-90,00

Яйца (обычные) (12)

72,54 руб

60,00-95,00

Сыр местный (1 кг)

497,64 руб

350,00-700,00

Куриное филе (1 кг)

250,45 руб

190,00-300,00

Говяжье бедро (1кг) (или — эквивалент внутренняя часть ноги, красное мясо)

448.04 руб

350,00-600,00

яблоки (1 кг)

86,60 руб

60,00-120,00

Бананы (1 кг)

65,65 руб

51,90-85,00

Апельсины (1 кг)

82,62 руб

60,00-120,00

Томаты (1кг)

126,45 руб

80,00-200,00

Картофель (1 кг)

32,02 руб

20,00-50,00

Лук (1 кг)

29,69 руб.

20,00-50,00

Салат (1 головка)

57,99 руб.

30,00-100,00

Вода (бутылка 1,5 л)

35,68 руб.

25,00-50,00

Бутылка вина (среднего качества)

400,00 руб.

300,00-600,00

Пиво домашнее (бутылка 0,5 л)

58,86 руб

50,00-80,00

Импортное пиво (бутылка 0,33 л)

109,48 руб

75,00-150,00

Сигареты 20 пачек (Мальборо)

140,00 руб

120,00-160,00

Транспорт

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Билет в один конец (местный транспорт)

25,00 руб

20,00-44,00

Месячный проездной (обычная цена)

1 680,00 руб

850,00- 2700,00

Такси Старт (посадка?) (Обычный тариф)

100,00 руб

60,00-150,00

Такси 1 км (Обычный тариф)

15,00 руб

9,00-25,00

Такси 1 час ожидания (Обычный тариф)

300,00 руб

200,00-540,00

Бензин (1 литр)

44,59 руб

41,30-48,00

Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (или эквивалент нового автомобиля)

1 300 000,00

800 000,00 -1 500 000,00

Toyota Corolla Sedan 1,6 л 97 кВт комфорт (или эквивалент нового автомобиля)

1 281 610,16 руб.

1 030 000,00 -1 500 000,00

Коммунальные услуги (ежемесячно)

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Базовая (электричество) , Отопление, Охлаждение, Вода, Мусор) на квартира 85м2

6 793,70 руб. 4

576,92- 9562,50

1 мин. местный тариф мобильной связи по предоплате (без скидок или планов)

1,60 руб

1,00-3,00

Интернет (60 Мбит или больше, безлимитный, кабельное / ADSL)

478.54 руб

350,00-600,00

Спорт и отдых

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Фитнесклуб, ежемесячная плата за 1 взрослого

2,074.86 руб

1,200.00-3,500.00

Теннисный корт прокат (1 час в неделю)

1,049.65 руб

500,00-2000,00

Кино, международный релиз, 1 место

300,00 руб

230,00-400,00

Уход за детьми

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Дошкольный (или детский сад), полный день, частный, ежемесячно на 1 ребенка

15,614.61 руб

8,000.00-30,000.00

Международная начальная школа, год для 1 ребенка

374,097.82 руб

150,000.00-780,000.00

Одежда и обувь

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1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичный)

4,168.41 руб

2,000.00-7,000.00

1 летнее платье в сети магазинов (Zara, H & M, …)

2,553.59 руб

1,500.00-4,000.00

1 пара кроссовок Nike (Mid-Range)

5,091.88 руб

3,500.00-7,000.00

1 пара мужской обуви, кожа бизнес стиль

5,918.09 руб

4,000.00-10,000.00

Аренда в месяц

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Апартаменты (1 комната) в центре города

22 519,30 руб.

15 000,00-45 000,00

Квартира (1 спальня) вне центра

14 857,25 руб.

10 000,00 — 25000,00

Квартира (3 спальни) в центре города

39 803,05 руб.

22 000,00-85 000,00

Квартира (3 спальни) вне центра

27 748,51 руб

16-000,0050 000,00

Покупка квартиры

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Цена за квадратный метр в центре города

82,060.38 руб

50,000.00-200,000.00

Цена за квадратный метр вне центра

55,183.24 руб

35,000.00-110,000.00

Зарплаты и финансирование

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Средняя месячная чистая зарплата (после уплаты налогов)

31,851.84 руб

Процентная ставка по ипотечному кредиту в процентах в год (%), на 20 лет, фиксированная ставка

10,48

9,00-12,00

Цены в России

Эти данные основаны на 53118 записях за последние 18 месяцев от 4470 различных участников.

Последнее обновление: февраль 2020 г.

Наши данные для каждой страны основаны на всех записях из всех городов этой страны.