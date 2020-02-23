В Кабардино-Балкарии врачи распивали с утра шампанское пока больные дети ждали приемы

23.02.2020, 21:25, Новости дня

Женщина попыталась пожаловаться заведующей педиатрического отделения, но у нее, хоть и не пили, но выбирали косметику.

В Терской районной больнице (Кабардино-Балкария) возмущенные родители разместили в Сеть ролик. На нем одна из мам, которая ждала приема с ребенком с температурой 39 градусов, не выдержала и зашла в кабинет к врачу. Там-то, как видно из ролика, который появился сегодня на Регион Online, гражданкаувидела такую картину: накрытый стол с бутылкой шампанского, который медперсонал поспешил убрать со стола. Причем время было раннее для распития бутылок и обеденного времени – 11 утра. Не успокоившись на этом, родительницу направляется прямиком в кабинет к заведующей педиатрическим отделением, а там картина не лучше: на столе выложены парфюмерия и косметика, видимо, на продажу.

В Министерстве здравоохранения региона РИА Новости заверили, что проведут проверку, и никто не останется безнаказанным за нарушение дисциплины и распитие спиртного в разгар рабочего дня.