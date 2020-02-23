Новый седан BMW M5 замечен на тестах в Скандинавии

23.02.2020, 21:21, Разное

В интернете появился шпионский фотоснимок модернизированного седана BMW M5, который спустя время представят как модель 2021 года. Автомобиль проходит испытание на дорогах Скандинавского полуострова.

Баварский бренд BMW продолжает трудиться над рестайлинговым седаном M5, презентация которого состоится в 2020 году, как предполагают эксперты. В это время новинка проходит тестирование, во время которого ее запечатлели фотошпионы. Несмотря на камуфляж, можно увидеть переднюю сторону транспортного средства, где разместится, судя по всему, радиаторная решетка. Снабдили модель тонкими изящными фарами со светодиодными ДХО.

Довольно хорошо видны другие воздухозаборники, но наибольшие изменения произошли с задней панелью. Не исключается, что немецкие конструкторы подготовили для BMW M5 иной бампер и обновленные фонари с новой графикой, дизайн которой пока не разглашается. О двигателе ничего не сообщается. Актуальный на сегодняшний день M5 работает на 4,4-литровом двигателе V8, который генерирует 591 лошадиную силу.