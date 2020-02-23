Cadillac представит в Нью-Йорке первый электрокар

23.02.2020, 21:21, Разное

Инженеры американского бренда Cadillac сконструировали первый электрокар в истории компании. Демонстрация машины состоится на автосалоне в Нью-Йорке.

Автосалон состоится в апреле нынешнего года, но на текущий момент пока нет данных, окажется этот показ отдельным мероприятием или главной частью программы от Cadillac. Сотрудники бренда отметили также, что все машины постепенно станут переводить на электрические двигатели с обычных ДВС. Поспособствуют этому несколько планов.

Несмотря на то, что марка вступает в новое десятилетие с агрегатами внутреннего сгорания, завершить его она намеревается с полноформатной линейкой электромобилей. Некоторое время фирма будет производить оба вида транспортных средств. Новинку предполагалось продемонстрировать еще на CES, но на тот момент кроссовер не был полноценно подготовлен. Причиной этому стала прошлогодняя забастовка сотрудников.