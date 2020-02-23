США будут добиваться возобновления санкции против Ирана – Помпео

23.02.2020, 21:18, Новости дня

Соединенные Штаты намерены добиваться полного восстановления режима санкций Совета Безопасности ООН против Ирана. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью изданию The Washington Free Beacon, опубликованном 23 февраля.

По его словам, решение об обращении в Совбез должен принять президент США Дональд Трамп.

Он добавил, что в октябре истекает срок запрета на продажу Ирану ракетных систем вооружений. Помпео заявил, что Штаты «полны решимости» не допустить отмены этих ограничений. Госсекретарь выразил надежду, что резолюция Соединенных Штатов не будет ветирована другими постоянными членами Совбеза ООН – Францией, Великобританией, Россией и Китаем. “Мы считаем, что россияне и китайцы также разделяют нашу обеспокоенность тем, что Иран после снятия запрета на покупку систем вооружений в корне дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке”, – отметил госсекретарь США.

Совет Безопасности ООН ввел пакет санкций против Ирана в 2010 году.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

16 января 2016 года Европейский союз и США, а также все страны и организации, участвовавшие в переговорах по иранской ядерной программе, заявили о снятии финансовых и торговых ограничений с Ирана. Это произошло после публикации доклада Международного агентства по атомной энергии, в котором говорится, что Иран выполнил все условия соглашения, предусматривающего замораживание его ядерной программы.

Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его «катастрофическим». По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон «проблемным партнером» и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

27 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое входит в систему ООН, заявило, что Иран нарушил заключенную в 2015 году с ведущими мировыми державами ядерную сделку.

4 ноября правительство Ирана заявило об ускорении темпов производства обогащенного урана. Тегеран начал использовать дополнительные 30 усовершенствованных центрифуг IR-6 для обогащения урана, вдвое увеличив их количество.