В Лондоне начинается суд по запросу США об экстрадиции Ассанжа

23.02.2020, 21:14, Новости дня

Представители правительства США и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж встретятся в лондонском суде в понедельник, через десять лет после того, как портал вызвал возмущение американских властей, опубликовав пакет секретных военных документов.

Судья королевского суда в Вулидже начнет заслушивать аргументы юристов федеральных властей США, которые хотят отдать Ассанжа под суд по обвинениям в шпионаже.

Слушаниям об экстрадиции предшествовали годы дипломатических споров и юридическая драма, в результате которой 48-летний гражданин Австралии превратился из всемирно известного разоблачителя, который укрывался в эквадорском посольстве в Лондоне, в арестанта британской тюрьмы с усиленным режимом.

В США Ассанжу предъявлены обвинения из 18 пунктов в связи с публикацией секретных документов. По версии обвинения, он вступил в сговор с аналитиком военной разведки США Челси Мэннинг с целью взлома компьютерных систем Пентагона и публикации тысяч секретных дипломатических депеш и военных файлов о войнах в Ираке и Афганистане.

Американские власти утверждают, что деятельность WikiLeaks поставила под угрозу жизни американцев. Ассанж утверждает, что он действовал в качестве журналиста, защищаемого Первой поправкой к Конституции США, и что просочившиеся документы вскрыли нарушения со стороны американских военных. Среди опубликованных WikiLeaks файлов было видео вертолетной атаки американских военных в Багдаде в 2007 году, в результате которой погибли 11 человек, включая двух журналистов Reuters.

Журналистские и правозащитные организации, включая Amnesty International и «Репортеры без границ» считают, что выдвинутые против Ассанжа обвинения создают опасный прецедент для свободы прессы.

В 2010 году Ассанж был арестован в Лондоне по просьбе Швеции, власти которой намеревались допросить его по обвинениям в сексуальных преступлениях. Он отказался ехать в Стокгольм из-за опасений экстрадиции или незаконной выдачи в США, или доставки в американскую тюрьму в Гуантанамо.

В 2012 году Ассанж нашел убежище в посольстве Эквадора, где он был вне досягаемости британских и шведских властей.

В посольстве Ассанж провел семь лет, иногда появляясь на маленьком балконе, чтобы обратиться к своим сторонникам. Его посещали такие знаменитости, как Леди Гага и актриса Памела Андерсон.

Однако отношения между Ассанжем и Эквадором в конце концов испортились, и он был выдворен из посольства в апреле 2019 года, после чего был немедленно арестован британской полицией за побег после выхода под залог в 2012 году.

В ноябре Швеция прекратила расследования по преступлениям сексуального характера из-за истечения срока давности, но Ассанж остается в лондонской тюрьме в ожидании решения по запросу США об экстрадиции.

Адвокаты Ассанжа настаивают, что возбужденное американскими властями дело против него имеет политическую подоплеку. Они говорят, что представят доказательства, что администрация Трампа предложила Ассанжу помилование, если он согласится сказать, что Россия не была причастна к утечке переписки Национального комитета Демократической партии, которая была опубликована WikiLeaks во время избирательной кампании в США в 2016 году.

Адвокаты Ассанжа говорят, что предложение было сделано в августе 2017 года тогдашним республиканским конгрессменом Даной Рорабахером, который утверждал, что действовал от имени президента Дональда Трампа.

Белый дом назвал эти заявления «полной фабрикацией и ложью». Рорабахер признал, что обсуждал с Ассанжем утечку переписки демократов, но отрицает, что предлагал ему помилование от имени президента.

После заслушивания вступительных аргументов сторон суд объявит перерыв до мая, когда стороны представят свои свидетельства. Ожидается, что судья вынесет решение не раньше, чем еще через несколько месяцев, а проигравшая сторона может подать апелляцию.

В случае если суды одобрят экстрадицию, последнее слово останется за британским правительством.