Сирены воздушной тревоги дважды за вечер прозвучали в израильском Ашкелоне

23.02.2020, 21:05, Новости дня

Сирены воздушной тревоги второй раз за вечер воскресенья сработали в крупном городе Ашкелон на юге Израиля, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа, сообщили в армейской пресс-службе.

«Сирены воздушной тревоги сработали в городе Ашкелон», – передает ТАСС сообщение Армии обороны Израиля.

Ранее в воскресенье палестинские радикалы выпустили из сектора Газа по Израилю 20 ракет, 10 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

В тот же день, по данным газеты «Едиот ахронот», израильские военнослужащие застрелили двух палестинцев, устанавливавших взрывное устройство у южной части границы между сектором Газа и Израилем.

В начале февраля лазерная система Lahav Or («Световой клинок») Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила воздушные шары со взрывчаткой, запущенные из сектора Газа.



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