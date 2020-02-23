Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко рассказала о роли Федора Добронравова в ее жизни после развода

23.02.2020, 21:04, Разное

Российская актриса Татьяна Кравченко рассказала, как она справляется с последствиями развода с прежним супругом. Помогает ей в этом коллега Федор Добронравов.

Татьяна Кравченко стала известной на всю страну после выхода на экраны комедийного сериала «Сваты», где она сыграла одну из главных героинь Валюху Будько. Ранее она рассталась с продюсером компании «Ленфильм» Дмитрием Гербачевским, когда их общему ребенку исполнилось два года. Артистка была вынуждена успевать сниматься в кинокартинах, выходить на сцену и воспитывать дочь. Ныне Анне 32 года, а актриса так и не сумела создать новую семью.

По признанию Татьяны Кравченко, она хорошо живет с дочерью, а по поводу разлуки с Гербачевским не сожалеет. Все, что накопилось у нее в душе за все это время, звезда «Сватов» оставляет на съемочной площадке. Особенно достается ее партнеру по сериалу актеру Федору Добронравову. «Ему достается сейчас в кино», — заметила знаменитость. В то же время между ними царит полная идиллия на работе, а коллега очень хорошо относится к экранной жене, помогая ей как можно лучше выглядеть в кадре, что дорогого стоит, призналась Татьяна Кравченко.

Всего вышло шесть сезонов «Сватов», съемки седьмой части стартовали в 2017 году в Белоруссии, но потом работу приостановили. Доснять проект предполагалось в 2020 году, но авторы заявили, что новый материал, созданный еще три года назад, не будут использовать в дальнейшем в сериале. Концепция изменится, и поэтому режиссеры снимут его с нуля.