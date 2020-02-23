Защитники Отечества: Российские знаменитости, которые служили в армии

23.02.2020, 21:04, Разное

Как известно, в Российской Федерации 23 февраля отмечают День защитника Отечества. В честь праздника эксперты решили рассказать о российских знаменитостях, которые в своё время исполнили долг перед государством.
Юморист Тимур Батрутдинов служил в войсках космической связи: в целом, армейский опыт он считает положительным – именно там он начинал свой путь на большую сцену, став главой армейского юмористического коллектива. Сергей Глушко, более известный как Тарзан, является сыном военнослужащего, также он с юных лет занялся спортом и музыкой. Будущий танцор без проблем отслужил в армии, получив высокое офицерское звание – капитан.

Продюсер Игорь Николаев был творческим человеком с самых ранних лет, поэтому служить особо не хотел. Впрочем, ему повезло, ведь служба прошла в Ансамбле песни и пляски МВО. Похожая ситуация была и у исполнителя Дениса Клявера – он отслужил в духовом оркестре. Гоша Куценко служил в советской армии в период 1985-87 годов, получив звание «старшина запаса».

Исполнителю Григорию Лепсу пришлось проходить службу в Хабаровске, хотя сам он родом из Сочи. Вместе с сослуживцами он стал создателем рок-коллектива. Актёр Антон Макарский после окончания учёбы в театральном институте добровольно пошел в военкомате и стал проходить службу в Академическом ансамбле песни и пляски внутренних войск МВД. Олег Газманов является по профессии инженером-минером – служил он еще в советское время в Риге. На данный момент является офицером запаса.



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