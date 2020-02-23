Мнение: Отдельные территории

23.02.2020, 21:02, Разное

Снова начала появляться информация о возможном включении в поправки в конституцию упоминания о неких "отдельных федеральных территориях". Учитывая секретность и хаотичность внесения поправок вкупе с тем, что уже есть дедлайн в виде ориентировочной даты голосования, но нет утвержденного списка поправок, так что непонятно, за что вообще населению предлагают голосовать, тем более, что и голосование будет оптом — и за Госсовет, и за школьные завтраки и за непонятно что вообще — короче, удивляться внезапному появлению странных статей и поправок совершенно точно не стоит.

Отдельная федеральная территория — понятие, совершенно неизвестное науке. Что это и для чего оно — никто внятно не пытался объяснить. Но тот факт, что в свете конституционных манипуляций информация о них появляется регулярно, позволяет сделать стандартный вывод — это жжж неспроста.

Ответ, кстати, буквально на поверхности. В ходе переговоров по урегулированию курильской проблемы всплывало, что решение может быть найдено через создание на южных Курилах некой особой зоны совместного управления. Что это такое — тоже было неясно, плюс в конституции вообще не было упоминаний о каких-то совместных или особых территориях. Если поправки с упомнинаниями таковых будут введены в действие, то режим получит вполне легальное право ввести на Курилах такую особую зону, вывести ее из конституцинного поля и принять любой закон, в котором будут оговорены любые формы управления ею — в том числе и совместного с Японией. А в таких делах, как мы понимаем, главное — зацепиться хотя бы коготком. Под вывеской совместного управления японцы дадут кредиты, которые, понятно, будут немедленно разворованы (а для чего они еще нужны?), и любая следующая власть, если потребует от Японии выйти вон с Курил, столкнется со встречным предложением — не вопрос, только верните нам наши деньги. Которые украли.

Правда, возможен более реалистичный вариант — в случае смены нынешнего режима в стране будут происходить процессы, которые уронят управляемость на самый низкий уровень. И Япония попросту аннексирует территории "совместного управления" под вывеской того, что нет второго управляющего. И выгнать ее оттуда будет возможно только через военное решение, что, учитыввая союзнические отношения Японии с США, будет непросто.

Все это, конечно, выглядит несколько абстрактно, но никакого иного смысла в абстрактных территориях федерального управления, кроме как разбазаривания нашей территории, просто нет. Правящее ворье ищет варианты, что бы можно было еще продать на скудеющей кормовой поляне. И распродажа территорий вполне укладывается в воровскую сущность нынешней бандитской элиты. Понятно, что это будет делаться под патриотические вопли, под празднование юбилея победы, к которой ни один из нынешних никакого отношения не имеет (и будем говорить откровенно, им не праздновать победу, а горевать о смерти своего духовного отца, труп которого спалили возле рейхсканцелярии, стоит). Но другой элиты у нас пока нет. Есть только эти отбросы. А потому вполне логично предполагать, что всё, что они делают — идет во вред стране, народу и нашему будущему. И не просто предполагать — а постоянно в этом убеждаться.