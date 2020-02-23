За Ассанжем и его адвокатами тайно следили в посольстве Эквадора – СМИ

23.02.2020, 20:54, Новости дня

За основателем WikiLeaks австралийцем Джулианом Ассанжем, который в течение семи лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, тайно следили. Об этом говорится в расследовании австралийского телеканала ABC, опубликованном 23 февраля.

По данным телеканала, на видеозаписи, среди прочего, попали и конфиденциальные разговоры Ассанжа с адвокатами. В частности, ABC опубликовал видеозапись встречи основателя WikiLeaks с известным австралийским адвокатом Джеффри Робертсоном.

Телеканал не исключает, что видеонаблюдение могло быть частью “крайне незаконной операции”, которая проводилась, вероятно, по просьбе США. В пользу этой версии говорит тот факт, что доступ к записям видеокамер получали пользователи с IP-адресов в США и Эквадоре.

Ассанж в течение семи лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, однако в апреле 2019 года власти Эквадора сдали его британским властям. В настоящее время Ассанж остается в заключении в тюрьме «Белмарш» в ожидании слушания по вопросу об экстрадиции в США, где ему предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже. В случае вынесения обвинительного приговора он может провести в тюрьме десятки лет, отмечал «Голос Америки».