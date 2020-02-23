CNN — «убедительная победа» — Сандерс оставил далеко позади сопреников в Неваде

23.02.2020, 20:47, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс одержал «убедительную победу» на кокусах в штате Невада, значительно обойдя своих главных соперников Питера Буттиджича и Джо Байдена, передаёт CNN. Как отмечает канал, особенно крупной эта победа выглядит по той причине, что она показала высокую популярность Сандерса среди нацменьшинств, что может сыграть в дальнейшей предвыборной гонке значительную роль.

Если у кого-то и были сомнения насчёт того, кто лидирует в американской президентской гонке из числа демократов, то теперь все они в прошлом: добившись больших успехов в Неваде, Берни Сандерс вырывается вперёд. Согласно прогнозам CNN, он выиграл кокус в этом штате, причём, если предварительные результаты не претерпят больших изменений, то без особого труда и с большим отрывом. С учётом того, что отчиталась уже половина избирательных участков, он оставил далеко позади своих главных соперников — Джо Байдена и Питера Буттиджича. Однако последние уже предвкушают следующий раунд соревнования, учитывая, что большинство делегатов ещё могут набрать очки в грядущие дни и недели. Вот какие заявления сделала тройка лидеров в Неваде перед своими избирателями.

БЕРНИ САНДЕРС, кандидат в президенты США от Демократической партии: Итак, я рад сообщить вам весьма хорошие новости. (овации). Мне кажется, что все вы в курсе, что мы выиграли народное голосование в Айове, мы выиграли праймериз в Нью-Гэмпшире, и по данным трёх каналов и агентства AP, мы одержали победу на кокусе в Неваде!

ПИТ БУТТИДЖИЧ, кандидат в президенты США от Демократической партии: Я поздравляю сенатора Сандерса с сильными результатами, учитывая, что мы во многом следуем одним идеалам. Однако прежде чем бросать всё и выдвигать сенатора Сандерса на место человека, у которого есть лишь один шанс бросить вызов нынешнему президенту, давайте трезво оценим, что стоит на кону для нашей партии, для наших ценностей и для тех, кому есть что терять. Ставки очень высоки. И наверняка нам известно лишь одно: в ноябре мы обязаны одержать верх над Дональдом Трампом и всем тем, что он собой олицетворяет.

ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президенты США от Демократической партии: Я прекрасно себя чувствую. Знаете, пресса очень скора на поминки, но мы живы, мы воспрянем, и мы победим!

С нами на связь из Пало-Алто в Калифорнии выходит Томас Гифт. Всегда рад вас видеть, Томас. Спасибо. Томас — лектор политологии в Университетском колледже Лондона. Итак, как ни крути, это большой успех Сандерса среди людей всех цветов кожи, а также в среде молодёжи — особенно молодёжи. Его поддержали 72% испаноговорящего населения в возрасте до 30 лет . Что вы по этому поводу думаете?

ТОМАС ГИФТ, лектор политологии в Университетском колледже Лондона: Да, разумеется, это была убедительная победа, Майкл. Это событие подтверждает людирующие позиции Сандерса: особенно крупных успехов он добился в среде демографически малых групп, молодёжи, латиноамериканского населения и, разумеется, среди тех, кто считает себя ультралибералами.

Больше всего меня поразили новости о том, что Сандерсу удалось заручиться значительной поддержкой со стороны избирателей с небелым цветом кожи. При этом эта категория составляла лишь незначительную часть демократического электората в Айове и Нью-Гэмпшире. Когда праймериз дойдут до более разноликих штатов, важность этих групп для Сандерса будет только увеличиваться. Так что такие результаты определённо его вдохновят. Если подводить итог, то можно сказать, что у Сандерса выдался отличный вечер во всех отношениях.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 февраля 2020 года.