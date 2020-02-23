Личное: Кокошницы

23.02.2020, 20:44, Разное

«Мы не такие», — вопят русские женщины, возмущённые фотосессией группы Фабрика в журнале для дрочеров Максим.

Как вообще посмели эти выродки представить россиянок в виде, пардон муа, проституток?!



Фото: Соцсети

Кокошники нацепили. Всё остальное — сняли. Лобки позавчера выбриты, рожи — пошлые.

Разве так русская женщина должна выглядеть? Такая фотосессия — почти грех.

И действительно, фотосессия как бы приглашает иностранных туристов попробовать национальные прелести русских женщин.

Ну, не всё же немцам на Украину ездить в секс-туры, верно? Отечественный товар ничуть не хуже, намекает любителям всунуть в экзотику журнал Максим.

Нет, я не спорю, что девушки из группы Фабрика — почти кощуницы. И героинь русских сказок своим видом они на самом деле всех оскорбляют.

Но давайте начистоту, разве не вот этот вид символизирует несчастную русскую бабу, которая хочет жить за счёт своих прелестей?

Француженка делает карьеру в своей бухгалтерии. Американка — в адвокатской конторе. А русская баба накрасит табло, как падшая женщина на районной ярмарке, и стоит — ждёт, когда её возьмут замуж.

Конечно, сейчас далеко не все вот такие «матрёшки». Есть россиянки (и нас всё больше), кто хочет жить своим трудом, а не продажей (арендой) места в своей вагине. Но тем не менее, вот сколько девочек приезжает в столицу, чтобы, надев каблуки и сняв юбку, устроиться в жизни — их разве мало?



Фото: Соцсети

Мне тоже не нравятся истипые рожи девушек группы «Фабрика». И Настеньку из Морозко я всё-таки представляю иначе. Но эти Марфушеньки составляют немалый процент наших женщин, так чему возмущаться тут — что, этой пошлости у нас нет?

Если я неправа, скажи мне: в чём конкретно? Вы разве не видите в своём окружении таких вот девок?