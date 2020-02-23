Мнение: С400 против ВКС

23.02.2020, 20:35, Разное

Начаться в Сирии все может быстро, в один миг — когда турки завалят пару-тройку наших «военно-космических» самолетов, причем, возможно, из нашей же как бы вундерваффли «С400» (которую мы им сами же и поставили). Такая будет «победа русского оружия». Туркам деваться некуда — под Идлибом идет уже практически прямое боестолкновение «их» и «наших» (то есть иранские прокси атакуют турецких прокси, причем первых прикрывают российские ВКС, а вторых — турецкие регулярные войска).

Интересно, что в этом случае запоют нынешние воинственные патриоты. Потребуют ядерный удар по Стамбулу? А штаны-то не намокнут от храбрости?

Забавно, кстати, что при этом обе стороны — и Россия, и Турция — постоянно ссылаются на «нарушение сочинских договоренностей» противоположной стороной (сегодня вот Песков, хоть и праздник, тоже в очередной раз сослался). Прикол в том, что НИКТО не знает, что за договоренности и кто о чем там «договорился» — они НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ. То есть, строго говоря, их и нет, а есть просто «паханы перетерли».

Но оно и понятно. «Договоренности» и не могли быть иными. Любой письменный договор имеет смысл, если стороны, явно или неявно, признают над собой власть некой третьей силы, более могущественной; «третья сила» в случае «непоняток» должна вмешаться и сказать, кто прав, кто виноват, кто соблюдает договор, а кто нет — а в случае необходимости и наказать нарушителя.

Однако никакой «третьей силы» над собой ни Путин, ни Эрдоган не признают, никакого авторитета для них нет; поэтому и смысла в письменном договоре тоже никакого нет. Просто в 2017 году встретились в Сочах, поговорили, «я не лезу туда, ты не лезешь сюда» — и разошлись, понимая, что каждый нарушит, как только сочтет это для себя выгодным. Сейчас противоречия снова обострились до предела, унять драчунов тоже некому.

Путин (или путиным) в очердной раз блефуют. И все ближе и ближе к краю.

Процитирую нашего ФБ-стратега Виктора Алксниса (кстати, в прошлом боевого летчика):

«20 февраля российские Су-24 нанесли удар по поддерживаемым Турцией боевикам и в том числе по позициям турецкой артиллерии. Причем впервые от российских бомб и ракет погибли турецкие военнослужащие.

США заявили о своей поддержке Турции.

Так что в Сирии назревает серьезный военный конфликт между Турцией и Россией. В этом крайне заинтересованы США и их союзники.

При этом Турция имеет в этом регионе подавляющее превосходство над нашей группировкой в Сирии. Наше собранное со всех флотов постоянное оперативное соединение ВМФ РФ в Средиземном море значительно уступает турецким ВМС. О превосходстве Турции в сухопутных войсках и в авиации даже говорить не хочется.

Так что в случае реального военного столкновения России и Турции в Сирии мы обречены на разгром, последствия которого будут намного серьезнее поражения царской России в русско-японской войне».