Депутат Верховной Рады Украины поздравил мужчин с 23 февраля

23.02.2020, 20:30, Новости дня

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива на своей странице в "Фейсбуке" выложил поздравления с Днем 23 февраля.

Кива заявил, что поздравляет мужчин с Днем защитника Отечества, несмотря на декоммунизацию.

В 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режима" – так называемый закон о декоммунизации. Он запрещает пропаганду советской символики, предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей и военачальников. Запрет на празднование 23 февраля введен предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.



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