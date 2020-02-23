В Венеции отменили католические службы из-за коронавируса

23.02.2020, 20:30, Новости дня

Патриархат Венеции Римской католической церкви объявил об отмене всех мероприятий, посвященных началу великого поста перед Пасхой, сообщает агентство АНСА.

Запрет вызван коронавирусом и касается в том числе и воскресных служб. Священникам рекомендовано вести службу по радио и телевидению.

Согласно последним данным властей, число инфицированных коронавирусом превысило в Италии 150 человек.

Ранее власти Италии ввели строгие меры на севере страны, чтобы остановить вспышку коронавируса. Школам и университетам приказано объявить карантин, до конца месяца закрыты музеи и кинотеатры, основные спортивные и культурные мероприятия были отложены, прекратил работу и знаменитый миланский оперный театр Ла Скала.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Дипломат: Российских спортсменов в Италии не задержат

29.12 / Емельяненко победил американца Джексона на турнире в Японии

10.02 / Ирландский политик прокомментировал историческую победу «Шинн Фейн» на выборах

23.01 / Боевики «ДНР» пытались завербовать бизнесмена из Днепра – СБУ

09.01 / Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета МАУ в Иране – Офис президента Украины

07.02 / Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в поджоге авто львовского корреспондента «Радіо Свобода»

11.02 / Богдан подал заявление об уходе, вероятность отставки большая – СМИ

16.01 / Выданный США россиянин Бурков согласился признать вину

16.02 / Варламов отразил 42 броска в матче «Айлендерс» – «Вегас»

19.02 / Путин освободил Суркова и поставил вместо него Козака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика