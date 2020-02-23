В Венеции отменили католические службы из-за коронавируса

23.02.2020, 20:30, Новости дня

Патриархат Венеции Римской католической церкви объявил об отмене всех мероприятий, посвященных началу великого поста перед Пасхой, сообщает агентство АНСА.

Запрет вызван коронавирусом и касается в том числе и воскресных служб. Священникам рекомендовано вести службу по радио и телевидению.

Согласно последним данным властей, число инфицированных коронавирусом превысило в Италии 150 человек.

Ранее власти Италии ввели строгие меры на севере страны, чтобы остановить вспышку коронавируса. Школам и университетам приказано объявить карантин, до конца месяца закрыты музеи и кинотеатры, основные спортивные и культурные мероприятия были отложены, прекратил работу и знаменитый миланский оперный театр Ла Скала.