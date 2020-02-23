Новое приложение поможет запустить Windows 10 на девайсах с iOS

23.02.2020, 20:30, Разное

Несколько независимых разработчиков создали программу для запуска операционной системы Windows 10 на мобильных аппаратах с iOS. Она носит название UTM.
Новое приложение от группы программистов применяет механизм виртуализации QEMU для загрузки «операционки» Windows 10 на девайсах американской компании Apple, которые функционируют под управлением iOS. На текущий момент гаджеты iPad и iPhone еще не способны поддерживать аппаратную виртуализацию, поэтому QEMU остается единственным вариантом.

Разработка дает возможность запускать десятую версию Windows и Linux на технологических продуктах «яблочной» фирмы с приемлемой скоростью. Взлом для доступа к файлам не нужен, саму программу необходимо запускать отдельно, но в дальнейшем это может измениться. Определенные пользователи уже сумели протестировать новинку на iPhone, несмотря на то, что приложение находится на раннем этапе. Стоит также отметить, что используемый в целях запуска операционной системы ускоритель TCG работает на 70% от возможностей.

Корпорация Microsoft создала Windows 10 для персональных компьютеров и рабочих платформ. Выходит в качестве услуги с выпуском патчей в течение всего периода поддержки с 2015 года. Согласно статистическим данным W3Schools, OC находится на первой позиции на планете среди аналогичных систем, которыми потребители пользуются для доступа в интернет.



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