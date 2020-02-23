Президент США заявил о готовности подписать мирное соглашение с Талибаном

23.02.2020, 20:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он подпишет мирное соглашение с Талибаном, если оно, в конце концов, будет достигнуто в Афганистане.

«Да. Я поставлю под ним свое имя», – заявил он журналистам в Белом доме, готовясь к отбытию в Индию.

Его заявление появилось после вступления в силу частичного перемирия в Афганистане в субботу, когда Талибан, США и афганские войска согласились на недельное «снижение насилия».

Перемирие должно создать условия для подписания 29 февраля Вашингтоном и Талибаном соглашения в Дохе, которое, в конечном итоге, может привести к выводу американских войск после более 18 лет войны.

Трамп не уточнил, какой документ он готов подписать, но сказал, что решение зависит от прогресса, который будет достигнут в ходе первоначального перемирия.

По его словам, режим снижения насилия «соблюдается».

«Прошло полтора дня. Посмотрим, что будет дальше. Я хочу посмотреть, как пройдет эта неделя, – сказал он. – Если это сработает в течение оставшегося времени, уже меньше недели, я поставлю [под соглашением] свое имя».

«Пора возвращаться домой, – добавил он. – Они тоже хотят все прекратить. Думаю, что Талибан тоже хочет заключить соглашение. Они устали воевать».