Секретная база нацистов и инопланетян в центре Земли и уничтоженная цивилизация Марса. 5 самых нелепых теорий сумасшедших ученых

23.02.2020, 20:30, Новости дня

Американский инженер-любитель Майкл Хьюз, по прозвищу Безумный Майк, погиб во время испытаний самодельной ракеты. Инцидент произошел во время съемки выпуска передачи «Homemade Astronauts» для канала Science Channel. Хьюз пытался подняться на ракете, работающей на паровом двигателе, на высоту 5 тысяч футов, чтобы сделать снимки, подтверждающие его теорию о том, что земля на самом деле плоская. После старта у ракеты не раскрылся парашют, она рухнула на землю в полумиле от места запуска. Однако это не единственный случай претворения в жизнь безумных и абсурдных теорий.

Макс Хьюз — не единственный исследователь, пытавшийся найти доказательства невероятным представлениям о мире. Пять самых нелепых и сумасшедших теорий — в подборке The Insider.

Родни Клафф. Теория о «полой» Земле или Царство Небесное

Программист Родни Клафф является сторонником теории «полой» Земли, последователи которой полагают, что наша планета действительно имеет форму шара, но при детальном рассмотрении окажется, что она состоит из двух пластин, которые в учебниках по географии преподносят как полушария.

Полукруглые пластины расположены друг напротив друга и сильно прижаты, но есть места, где они не соприкасаются друг с другом. Именно там находится отверстие, которое является входом во внутреннюю полость Земли в ее центре. Отверстие можно обнаружить на Северном и Южном полюсах. А путь к центру Земли указывают места полярных сияний.

Родни Клафф утверждает, что в этом отверстии внутри Земли находится рай, куда ушли потерянные потомки Израиля. Также там живут колонии викингов и бессмертные беглые нацисты времен Второй мировой войны. По словам Клаффа, это место, где находится Царство Божье на Земле. Оттуда же прилетают и летающие тарелки.

Сторонники теории считают, что и айсберги формируются внутри Земли и «выплывают в земные океаны через дыры на полюсах».

Безумный Макс. Теория «плоской» Земли

Согласно предположениям «плоскоземельцев», земной шар представляет собой круглый диск, центром которого является Северный полюс. Южного полюса же нет принципе, вместо него — высокая ледяная стена, которая опоясывает территорию Земли. В отношении того, что находится за этой стеной, мнения расходятся: одни предполагают вечную мерзлоту, другие же — параллельную Вселенную со своим миром, представители которого иногда проникают в наш.

Диаметр планеты, по мысли сторонников теории, составляет 40 000 километров. Над этим плоским диском возвышаются созвездия, Солнце и Луна. А чтобы день сменялся ночью, вращается не сама планета, а купол, расположенный над ней. Солнечной системы и вовсе не существует.

Уве Топпер. Теория о несуществующем прошлом

Немецкий писатель, художник и самопровозглашенный историк, автор книги «Великий обман. Выдуманная история Европы» Уве Топпер утверждает, что никакой истории как таковой никогда не существовало и все историческое наследие человечества — сплошная выдумка.

По словам писателя, история переписывалась десятки раз и стала лишь вымыслом историков прошлого. Все, что мы знаем о древних цивилизациях, является ложью.

По мнению Топпера, все началось с христианских монахов, которые переписывали числа, как им угодно. Стараясь подвести даты под священные числа, они выдумывали и дополняли произошедшие события.

Иман Якоб Вилкинс. Троя в Англии

Долгое время ученые спорили, где находилась легендарная Троя. В начале XIX века английский историк Макларен предположил, что древний город находится под холмом Гиссарлык. Именно там и раскопал древний город археолог Шлиман. Но голландский экономист Иман Якоб Вилкинс уверен, что это ошибка, а это реальное местонахождение Трои – Англия.

После тщательного прочтения и изучения «Илиады», Вилкинс пришел к выводу, что вероятным местом, где располагалась Троя, являются Холмы Гога и Магога в графстве Кембриджшир. В качестве доказательства своей теории Вилкинс приводит результаты раскопок во время которых нашли много оружия бронзового века.

Джон Бранденбург и связь с Марсом

Плазмофизик Джон Бранденбург считает, что Марс был домом для цивилизации, которая уничтожили в результате огромного ядерного взрыва 180 млн лет назад.

По словам Бранденбурга, на Марсе существовала цивилизация, идентичная земной. И зная все особенности ее существования, ученые могли бы предположить, где возможно существование встретить другую цивилизацию в наш век.



Ученый призывает к пилотируемому полету на Марс, чтобы выяснить, что же случилось с нашими соседями в межпланетном пространстве.