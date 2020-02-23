В Мурманской области арестовали подростка за попытку убить ребенка

23.02.2020, 20:26, Новости дня

Суд в Мурманской области заключил под стражу на два месяца 15-летнего подростка, обвиняемого в избиении и попытки закопать в снег 11-летнего мальчика в Кандалакше, сообщили в следственном управлении Следственного комитета по региону.

Как сообщила РИА «Новости» помощник руководителя СУСК РФ по региону Алина Александрович, подростку предъявлено обвинение.

По данным следствия, в пятницу вечером 15-летний подросток в Кандалакше пытался задушить 11-летнего мальчика, а решив, что тот не подает признаков жизни, стал закапывать его в снег. Скорую помощь вызвали находящиеся неподалеку взрослые. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает.

Как сообщил региональный детский омбудсмен Борис Коган, обвиняемый подросток известен в городе как правонарушитель «с тяжелым послужным списком». Он также сообщил, что стандартные меры профилактики к подозреваемому в преступлении применить непросто – на это есть «причины медицинского характера».

По информации СМИ, подросток и ранее избивал детей моложе себя, с которыми даже не был знаком. Его жертвами могли быть минимум шесть мальчиков и девочек 2005-2008 годов рождения. В 2017 году он столкнул с дамбы в реку мальчика 2009 года рождения и наблюдал за его гибелью. На тот момент молодому человеку не было 14 лет, а потому ему удалось избежать наказания.