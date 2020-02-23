Составлен ТОП-15 самых безопасных автомобилей 2020 года

23.02.2020, 20:21, Разное

Аналитикам U.S.News удалось составить перечень из 15 наиболее безопасных автомобилей этого года. Большая их часть — машины азиатской разработки.

Лидером оказался автомобиль Toyota Camry, который отличается высокой надежностью, существенным набором полезных опций, комфортом и отличной экономичностью. У «японца» 10 баллов в сфере безопасности. Далее в списке расположилась Honda Insight с тем же показателем, ее параметры: адаптивный круиз-контроль, мониторинг сонливости водителя, распознавание дорожных знаков, предупреждение о ДТП, выезде с полосы и содействие в ее удержании. Следом находятся KIA Optima и Subaru Impreza. «Кореец» продемонстрировал лучшие результаты в испытаниях лобового столкновения, его оппонент эффективен при автоматическом срочном торможении и предупреждении, когда автомобиль спереди начинает ехать после остановки.

По 9,9 пунктов набрали Honda Accord, Mazda 3, Hyundai Veloster, Mazda 6, Nissan Maxima. Слегка уступили конкурентам Toyota Corolla и ее версия Hybrid, Volkswagen Passat, Subaru Legacy, Honda Civic, KIA Cadenza. Все они стоят внимания к себе, потому как обладают высоким уровнем надежности.