Андрей Григорьев-Апполонов признался в алкогольной зависимости

23.02.2020, 20:21, Разное

«Рыжий из Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов признался, что у него алкогольная зависимость, из-за которой он иногда «хулиганит». Впрочем, он не считает, что в его вредной привычке есть что-то критическое.

В недавнем интервью композитор Игорь Матвиенко пояснил о вредных привычках бывших солистов данной группы. Музыкальный деятель вспомнил и о Григорьеве-Апполонове. По его словам, рыжий «Иванушка» имеет большое пристрастие к алкогольным напиткам, и это очень вредит ему. Порой продюсеру больно смотреть на своего подопечного. Сам же певец признает свою вредную привычку, добавляя, что из-за неё изредка хулиганит, и остановить его в этом невозможно. На вопрос о том, как к этому относится Матвиенко, исполнитель уже ответил в более резкой форме, из-за чего был раскритикован некоторыми поклонниками.

Андрей Григорьев-Апполонов пока не знает, будет ли заводить новые отношения, так как совсем недавно расстался с супругой. На вопрос о

женщине, которая попыталась приписать ему внебрачного ребенка, он ответил, что она является «невменяемой», и не удивится, если она обратится в суд после данного интервью.