Realme подготавливает 5G-смартфон и «умные» телевизоры

23.02.2020, 20:21, Разное

По данным Geekbench возникла информация о смартфоне Realme. Гаджет имеет кодовое обозначение RMX2075.
Общеизвестно, что смартфон выйдет с процессором Qualcomm Snapdragon 865. Предусмотрены чип на 8 ядер Kryo 585, с частотой до 2,84 ГГц и Adreno 650, графическим ускорителем. Новинка будет иметь 12 Гбайт оперативной памяти, 5G и операционную систему Android 10. При использовании одного ядра устройство показывает результат в 910 баллов, а в многоядерном тесте итог — 3208 баллов.

Также организация наметила презентацию смарт-телевизоров. «Умные» телевизоры, которые подключаются к интернету, представят в апреле. Увидят поклонники бренда и смарт-динамики у которых будет голосовой ассистент.



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