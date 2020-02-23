Мнение: Коротко по Сирии. 23.02.2020

23.02.2020, 20:08, Разное

Коротко по Сирии.

1. Россия официально обвинила Турцию в том, что она не выполнила ряд пунктов Сочинских соглашений (связанных с разблокированием автомобильных трасс Хама-Алеппо и Латакия-Алеппо, отделением "умеренных" боевиков от "неумеренных", и обеспечением работы зоны деэскалации). Данный демарш показывает, что 17-18 февраля в ходе переговоров не договорились по существу, поэтому Турции напоминают, что именно Анкара не выполнила свою часть сделки. Эрдоган тем не менее продолжает настаивать на своих требованиях.

2. В расширенном формате проблему будут обсуждать в ходе расширенных переговоров — Эрдогана, Путина, Меркель и Макрона. Встреча сейчас согласовывается, ориентировочно пройдет 5 марта. Попутно обсуждать будут и Ливию, так как эти войны тесно взаимосвязаны, особенно с учетом практики Эрдогана брать боевиков из Сирии и отправлять их в Ливию (в начале попыток свержения Асада, боевиков из Ливии наоборот возили в Сирию через Турцию).

3. Ну а пока продолжается грозная риторика, боевые действия в Идлибе не прекращаются, а ВКС РФ продолжают активно работать. Активность авиации концентрируется к югу от трассы М-4, что намекает на то, что САА при поддержке России и Ирана все же надеется по быстрому протаранить оборону боевиков к западу от трассы М-5 и продвинувшись через гористую местность, достигнуть равнины Аль-Габ. Боевики понимают эту угрозу, поэтому Исламская Партия Туркестана призывает к общей мобилизации на юге оставшейся под контролем боевиков части Идлиба. Основная проблема в том, что особых укреплений на линии фронта перед САА у боевиков нет — приходится рассчитывать лишь на то, что гористая и холмистая местность позволить замедлить порыв сирийской армии и сделает воздушную кампанию ВКС РФ не столь болезненной для «героев джихада».

4. Попутно, продолжается наращивание сирийской группировки, которая развернута против турок вдоль шоссе Хама-Алеппо. Подкрепления не столь объемные, как у турок, но также отмечается переброска танков, ББМ, ствольной артиллерии. С турецкой стороны помимо танков и ББМ, подбрасываются САУ, РСЗО и мобильные ЗРК. "Зеленая пехота" СНА также перебрасывается из северных районов Сирии, дабы восполнить тяжелые потери в пушечном мясе за последний месяц.

В целом, потенциал развития кризиса весьма высок, хотя с другой стороны, обеим сторонам не нужна прямая военная эскалация. Главная потенциальная проблема это то, что Эрдоган где-то перегнет палку и события выйдут из под контроля. Хотя последние события в Идлибе должны были ему ясно показать, что плата в турецких жизнях за авантюру в Идлибе будет существенной.