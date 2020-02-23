В Иране произошло второе землетрясения за сутки

23.02.2020, 20:06, Новости дня

Еще одно землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано на северо-западе Ирана у границы с Турцией. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 163 км к западу от города Тебриз, в котором проживают около 1,5 миллиона человек.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Несколькими часами ранее в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,7. Толчки были зафиксированы в 6 утра по времени (9 по Москве). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров.

В Иране пострадали по меньшей мере 75 человек. В соседней Турции жертвами иранского землетрясения стали восемь граждан. Среди погибших в турецкой провинции Ван, граничащей с Ираном, трое детей. Как сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы в городе Хой провинции Западный Азербайджан. Жертвы и разрушения зарегистрированы в пяти селах, ранения получили более 20 человек, еще порядка десяти пострадавших доставлены в клиники в тяжелом состоянии.

Глава МВД отметил, что под завалами все еще находятся люди, поисково-спасательные работы продолжаются. О ситуации доложено президенту Турции Тайипу Эрдогану.



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