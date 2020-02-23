В 2019 году экспорт вооружения и услуг «Укроборонпрома» составил $908 млн – Абромавичюс

23.02.2020, 20:06, Новости дня

В 2019 году государственный концерн «Укроборонпром» экспортировал товаров и услуг на сумму $908 млн. Об этом генеральный директор концерна Айварас Абромавичюс сообщил в опубликованной 20 февраля колонке для «Украинской правды».

«После нескольких лет падения, в 2019 экспорт вооружения и услуг концерна вырос на 19% до $908 млн по сравнению с $766 млн в 2018. Топ страны-импортеры нашей продукции – это Индия, Саудовская Аравия, Турция, другие страны Азии и Ближнего Востока», – написал он.

По данным гендиректора «Укроборонпрома», самыми востребованными продуктами концерна являются противотанковые ракетные комплексы, корабельные газотурбинные двигатели и агрегаты, а среди услуг – «ремонты советской техники и модернизация самолетов».

«По динамике переговоров на ключевых рынках можно прогнозировать рост экспорта на 30% в 2020 году», – отметил Абромавичюс.

30 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Абромавичюса гендиректором «Укроборонпрома».

6 ноября 2019 года Абромавичюс сообщил, что в состав концерна воходит 137 предприятий, из них 21 – на оккупированной территории. 70 предприятий являются прибыльными, а 46 – убыточны.

На предприятиях «Укроборонпрома» работают 68 тысяч человек, средняя зарплата – 12,9 тыс. грн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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