«Манчестер Юнайтед» разгромил «Уотфорд» в матче 27-го тура АПЛ

23.02.2020, 20:06, Новости дня

В матче 27-го тура английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на поле домашнего стадиона "Олд Траффорд" разгромил "Уотфорд" – 3:0. "Шерши" довели безвыигрышную серию в чемпионате Англии до пяти игр – три поражения, две ничьи.

У победителей встречи голами отметились Бруну Фернандеш (пенальти), Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд, забившие мячи на 42-й, 58-й и 75-й минутах соответственно. Фернандеш, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу.

"Манчестер Юнайтед" одержал вторую победу в последних пяти играх чемпионата Англии и с 41 очком занимает пятое место в турнирной таблице, а "Уотфорд" расположился на 19-й строчке, имея в активе 24 очка.

В следующем матче турнира подопечные Уле-Гуннара Сульшера в воскресенье, 1 марта, на выезде сыграют с "Эвертоном", а команда из графства Хартфордшир днем ранее примет "Ливерпуль".



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