Перед приездом Трампа в Индию демонстрантов разогнали слезоточивым газом

23.02.2020, 20:06, Новости дня

Полиция использовала слезоточивый газ для разгона демонстрантов в столице Индии накануне приезда американского президента с официальным визитом. Поводом для беспорядков стали выступления против нового закона о гражданстве, сообщают сотрудники местной полиции.

Сотни людей, поддерживающих новый закон, вступили в конфликт с противниками законодательной новеллы. Две группировки закидали друг друга камнями в северо-восточной части города. Сейчас ситуация находится под контролем, утверждают в полиции.

Протесты начались за день до приезда с официальным визитом президента США Дональда Трампа, который намерен провести в Индии два дня. Трамп планирует поднять вопрос религиозной свободы в стране и обсудить этот вопрос с премьер-министром Нарендра Моди.

Закон о поправках к гражданству Индии, который облегчает получение гражданства немусульманам из соседних мусульманских стран. Это решение вызвало волну протестов в стране. Протестующие считают эти поправки дискриминацией мусульманского населения.



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