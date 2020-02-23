Сборная России обыграла команду Северной Македонии в квалификации Евробаскета

23.02.2020, 20:06, Новости дня

В матче второго тура отборочного этапа чемпионата Европы по баскетболу 2021 года мужская сборная РФ в Перми победила национальную команду Северной Македонии со счетом 77:67 (19:20, 19:16, 19:17, 20:14).

У победителей встречи самыми результативными стали Виталий Фридзон и Дмитрий Кулагин, записавшие на свой счет 23 и 15 очков соответственно, а у гостей больше всех набрали Андрей Магдевски и Шейн Уиттингтон – по 14 очков.

Россияне с тремя очками вышли в лидеры группы В, второе место занимают итальянцы, третье – эстонцы, у обоих команд по два очка и игра в запасе, а замыкает квартет Македония, у которой также два очка.

В следующем матче квалификации чемпионата Европы-2021 подопечные Сергея Базаревича 27 ноября 2020 года на выезде сыграют с эстонцами, а македонцы в тот же день встретятся с итальянцами.