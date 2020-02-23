Тина Канделаки составила список лучших подарков на 23 февраля

23.02.2020, 20:04, Разное

Популярная телеведущая Тина Канделаки на своей странице в Instagram рассказала, какие подарки мужчине на день защитника Отечества считает лучшими. Знаменитость рекомендует подписчицам составит вишлист своего возлюбленного (список желаемых подарков).
Таким образом женщины точно угодят своей второй половинке. К примеру, у Канделаки и её супруга есть такие списки, и иногда они радуют друг друга подарками из них. Если же подобного вишлиста еще нет, то можно подарить интересную книгу, или купить подписку на различные онлайн-сервисы (музыкальные или для просмотра сериалов). Если житель увлекается спортом, то можно подарить соответствующий инвентарь или абонемент в тренажёрный зал.

Что касается денег, то это неплохой подарок, о котором также стоит помнить. Беспроигрышный вариант, который примут многие – организованная поездка, подытожила телеведущая.



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