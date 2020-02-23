Лев Лещенко рассказал, когда можно использовать мат

23.02.2020, 20:04, Разное

Российский эстрадный исполнитель Лев Лещенко высказал свое мнение по поводу использования мата в публичном пространстве. Если это нужно, артист и сам может такое сказать.

Ранее знаменитый отечественный музыкант Лев Лещенко нецензурно выразился на публике. Такого от него мало кто ожидал, и поэтому певцу пришлось объясниться за собственное поведение. Соответственный эпизод произошел на YouTube-шоу ведущего Максима Галкина «Музыкалити», где звезда эстрады стал гостем одного из выпусков. Во время общения он позволил себе выругаться матом, позже заметив, что не ожидал попадания момента в отредактированную версию программы. По мнению Льва Лещенко, он предполагал, что представители интернет-проекта вырежут такие кадры, но они не скрыли от зрителей правду.

Певец не волнуется по этому поводу, потому как допускает возможность иногда высказываться подобным способом. Якобы на шоу Максима Галкина его гости позволяют себе нецензурно выражаться, и делают это молодые люди. Случай с самим собой в эфире он не считает чем-то страшным.

«Если это по делу и я могу сказать», — отметил Лев Лещенко, но указал, если кто-либо делает так совсем откровенно, то здесь ничего хорошего нет, особенно когда имеются в виду действия, а не обычные слова. Так, артист намекнул на недавно вышедший клип фронтмена индастриал-метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна «Till The End».