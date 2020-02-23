Apple в рекламе показала возможности камеры iPhone 11 Pro

23.02.2020, 20:04, Разное

Пользователи интернета смогли узнать о возможностях камеры смартфона iPhone 11 Pro. Соответствующий ролик обнародовали разработчики гаджета.

Американская корпорация Apple обнародовала рекламную видеозапись, где показала собственным потребителям возможности ультраширокой камеры смартфона iPhone 11 Pro. В кадрах от IT-компании можно увидеть парк Долина огня, который находится в нескольких десятках километров от Лас-Вегаса (США). Первоначально это была обычная пустыня, но спустя некоторое время дюны превратились в прочный песчаник, а из-за порывов ветра трансформировались в необычные скалы.

Мобильный аппарат iPhone 11 Pro от купертиновцев получил тройную инновационную камеру. Эти датчики позволяют юзерам пользоваться большими возможностями для создания впечатляющих кадров. Увеличение ресурса батареи и отличный процессор с расширенной поддержкой системы машинного обучения открыли перед потребителями новые перспективы.