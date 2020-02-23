Трамп едет в Индию: ожидается заключение важных коммерческих сделок

23.02.2020, 19:52, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в воскресенье отбыл в Индию, признав, что он не вернется домой с ожидаемым большим соглашением.

«Я оставляю большое соглашение на потом, – заявил Трамп журналистам на днях. – Я не знаю, успеем ли мы его заключить до выборов, но у нас будет очень большое соглашение с Индией».

Стороны достигли взаимопонимания по десяткам элементов соглашения, но некоторые спорные вопросы, включая проблемы медтехники, остаются неурегулированными, сообщили источники, близкие к переговорам.

«Будет ли сделано объявление о торговом соглашении или нет, полностью зависит от того, какую работу готова проделать индийская сторона, – заявил журналистам в пятницу высокопоставленный представитель администрации. – Тем не менее, мы будем рады объявить о нескольких значительных коммерческих соглашениях в ряде ключевых секторов».

В ходе первого визита в Индию Трамп, вероятно, объявит о продаже военных вертолетов на несколько миллиардов долларов и, возможно, систем ПРО. Сделки будут заключены на фоне двусторонней озабоченности по поводу военного подъема Китая, что побудило Вашингтон и Дели активизировать военное сотрудничество.

Сообщается, что представителей Индии привело в недоумение то обстоятельство, что американские официальные лица прекратили торговые переговоры непосредственно перед визитом Трампа. Звучат мнения, что Вашингтон пытался балансировать на грани срыва сделки, но это ни к чему не привело в ситуации с очень терпеливой Индией, которая является пятой крупнейшей экономикой мира.

«Большой спешки [c заключением торгового соглашения] здесь нет», – заявил «Голосу Америки» бывший высокопоставленный индийский дипломат Т.П. Сринивасан.

Выступая на политическом митинге в четверг, президент заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди обещал ему, что когда президентский самолет приземлится в родном штате Моди, Гуджарат, Трампа будут приветствовать десять миллионов человек.

«Это просто невозможно. Собрать даже один миллион человек сложно», – сказал Сринивасан, отметив, что индийцев «не волнуют числа».

Местные СМИ со ссылкой на индийских чиновников, говорят о 100-150 тысячах человек плюс 12 тысяч полицейских, которые соберутся на церемонию открытия крупнейшего в мире стадиона для игры в крикет с участием Трампа.

Как заявил Трамп перед отъездом в воскресенье, «некоторые люди говорят», что визит в Гуджарат будет «крупнейшим событием в Индии, свидетелем которого они станут».

Перед визитом Трампа в Ахмедабад небольшая армия рабочих построила 400-метровую стену вдоль дороги, по которой он проедет, чтобы загородить вид на дома, в которых живут бедняки. Попытки спешно украсить территорию включают установление около 150 тысяч вазонов с цветами.

«Это будет аналогом исторического мероприятия “Привет, Моди!”, устроенного американцами с индийскими корнями в честь премьер-министра во время его визита в Хьюстон в сентябре 2019 года, в котором принял участие Трамп», – заявил министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла.

После мероприятия на стадионе в Ахмедабаде и перед приездом в Дели президент и первая леди Мелания Трамп посетят самую известную туристическую достопримечательность – Тадж-Махал.

Индийские СМИ сообщили, что в Агре будут установлены строгие ограничения на перемещение жителей во время визита, хотя есть тревоги по поводу опасных обезьян, бродящих по территории мраморного мавзолея 17-го века.

«Лесной департамент потребовал сделать все, чтобы обезьяны держались подальше от Тадж-Махала во время визита Дональда Трампа», – заявил журналу India Today старший археолог Археологической службы Индии Васан Кумар Сварнкар.

В столице Индии двусторонние переговоры сфокусируются на современных проблемах.

Представители Индии могут поднять вопрос о жесткой позиции Трампа в отношении иммиграции.

Неизвестно, будет ли Трамп обсуждать проблему Кашмира.

Спустя полгода после того как Моди отменил особый статус Кашмира, региональные политики остаются под арестом, а доступ в Интернет ограничен.

«[Трамп] не всегда вдумчив, когда он говорит о таких вопросах, особенно о Кашмире. У него пунктик на этом, так что в том или ином виде эта тема возникнет», – говорит Сринивасан, бывший посол Индии в ООН.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал Трампа помочь урегулировать спор двух соседних ядерных держав вокруг Кашмира. Ранее президент США давал понять, что он готов к такой роли, но Моди решительно отверг предложения о посредничестве третьих сторон.

Некоторые члены Конгресса выражают озабоченность по поводу спорного решения Моди предоставлять индийское гражданство иммигрантам из трех соседних стран Индии – при условии, что они не являются мусульманами.

Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что Трамп будет поднимать такие вопросы, в частности, проблему религиозной свободы, которая имеет большое значение для нынешней администрации.

Трамп станет четвертым президентом подряд, который приедет в Индию, продолжая смещение Вашингтона в союзнических отношениях от заклятого противника Индии, Пакистана, к Дели.

После недавней встречи с Трампом во время Всемирного экономического форума в Швейцарии Хан заявил, что президент США пообещал посетить Пакистан в ближайшее время.