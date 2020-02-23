Мнение: Правила и границы

23.02.2020, 19:50, Разное

Правила — это и есть границы.

Видеть правила — это и значит действовать в границах.

Некоторые из правил являются чисто формальными. Их можно нарушать, но видеть нужно.

Вот когда в случае рыбаков (например, из теста по классике или в других историях) некоторые удивляются их дерзкости, думают, что они нарушают правила, речь идет о нарушении формальных правил.

А в других случаях правило может быть негласным и даже скрытым, но фактически важным. Те, кто его не видят, действуют мимо границ, а те, кто видят, в границах.

Действия в границах увеличивают поток, растят фигуру и СЗ для других участников, расширяют возможности.

Закон хорошего потока очень прост. Нужно создать русло. А русло — это границы. Действовать нужно в границах и будет поток.

Посмотрим это на примере простой ситуации.

Допустим, вам нужно выступить с речью.

Видеть границы — это знать для кого и зачем вы делаете доклад, знать свою задачу, представлять себе свой статус для аудитории и интересы этой аудитории.

Вы студент и выступаете перед преподавателями-экзаментаторами?

Или вы преподаватель и выступаете перед студентами?

Вы популяризатор и ваша речь обращена к неспециалистам? Или к коллегам-специалистам?

Может быть к детям в детском саду?

К их родителям?

К друзьям во время веселой тусовки? На конференции? Во время романтического свидания?

Все это разные форматы и каждый из них предполгает правила, которые нельзя нарушать, если вы не хотите вызвать раздражение или насмешки, утомить всех скукой или создать ситуацию, когда вашу речь прервут в самом начале и попросят вас уйти.

Если выступаете в школе с научным текстом, детям будет скучно. Но и ученым будет скучно, если вы будете рассказывать им текст для школьников.

Вот это простой пример правил, которые вам необходимо соблюдать, чтобы получить симпатию аудитории.

Представьте себе, что на романтическом свидании вы начали вещать так, будто вы профессор, а перед вами сидит ваша студентка.

Вы нарушили границы, на первом уровне красного поля, вы спроецировали свою нужду в признании и не смогли увидеть ни свой статус, ни формат, ни интерес другой стороны в непринужденном легком общении. Поэтому вы получите только раздражение и падение СЗ.

И наоборот. Если вы стоите перед студентами, вы их профессор, и вдруг, заметив симпатичную девушку, вы начинаете вести себя так, будто вы на тусовке или на романтическом свидании. Вы допускаете фривольные шутки в ее сторону, и хотя шутка невинная, девушка краснеет от стыда за вас, а вся аудитория смеется над вами.

Вы нарушили важное правило, контекста и статуса, и ваша СЗ пострадает.

А вот смотрите теперь, что такое формальные правила.

Представьте себе, что женщина, пришедшая на свидание, очень впечатлилась именно тем, что вы профессор. Разговор зашел о вашем предмете и вы описали его в профессиональных терминах, даже прочитали ей краткую лекцию и восхитили ее, она поняла, что вы человек с большой ОЗ. Ваша внешность больше не кажется ей обычной, она видит в вас звезду.

Вы нарушили формальное правило романтического свидания, стали говорить с ней как профессор со студенткой. Но вы это сделали не из-за своих проекций, а потому что увидели изменение формата в обоюдных интересах.

Вот что такое нарушение формальных правил. Формально формат один, но по сути он уже совсем другой.

То же самое касается фривольности со студентами. Это может быть и уместно иногда в случае симпатии студентов, если неформальная обстановка на лекции возможна и в интересах общего дела. Но для этого не должно быть своей нужды и должно быть ясное понимание их пользы. Два уровня красного поля.

Понятно, почему нарушать формальные правила может только тот, кто очень хорошо понимает и чувствует правила?

Не от пренебрежения к правилам это происходит, а наоборот, от большой к ним чуткости.

Формально правило может быть одно, а по факту уже другое, и это может увидеть только те, кто видит вместо хаоса четкий рисунок.

Вы помните страх героя из «Красного и черного», Жульена, когда он должен быть нарушить формальное правило и шел ночью в комнату к своей хозяйке?

Фактически она уже не была в статусе его хозяйки, она была влюблена в него. Он чувствовал это, но страх перед формальным правилом, вгонял его в ступор.

Это переходный период между привычкой подчиняться формальным правилам и умением видеть правило фактическое.

Я задала вопрос, почему рапаны всегда нарушают фактические правила, но соблюдают формальные?

Формальные на поверхности, их замечает даже ленивый ум. Фактические правила видит тот, кто имеет хороший локус контроля, независимость и эмпатию.

Иногда формальное правило совпадает с фактическим. Часто совпадает, но далеко не всегда.

Если вы следуете фактическому правило в противовес формальному, получается рыбацкий крючок.

Со стороны может показаться, что дело в вашей дерзости, в вашем неуважении к правилам, но на самом деле вы просто хорошо видите фактическое правило. И очень уважаете его.

Люди, которые следуют инструкциям, потому и наводят уныние, что нередко формальное совсем не совпадает с фактическим, а они этого не замечают.

«Секс не раньше пятого свидания и не поздней десятого». Некоторые девушки считают это правилом, но свидания бывают разными. Не обращать внимание на реальную динамику — это нарушать фактическое правило в угоду формальному.

Когда рапаны узнают о важности правил, они становятся рыбами, но потом у них может опять случиться откат в сторону «нет никаких правил!»

Так они качаются между хаосом и простыми инструкциями. Между рапанами и рыбами.

Нерыбой человек становится, когда начинает уважать фактические правила, основанные на понимании реального контекста.

Начинать изучение правил нужно с изучения формальной стороны. Нельзя начинать с презрения к формальной стороне правил. Ни в коем случае.

Формальные правила — это те правила, которые соответствуют типичному формату данной ситуации.

Это правила этикета, правила вежливости, правила иерархии, гендерные правила.

Но нужно не просто запомнить эти правила, но и осознать, почему они таковы, увидеть их логику и красоту.

И тогда вы сразу заметите, когда фактическая ситуация выбивается из типичного контекста.

Например, если вы понимаете, почему секс не раньше пятого свидания и не поздней десятого, вы увидите все отклонения от этой схемы.

Нужно познакомиться поближе, установить эксклюзивный контакт, дать себе и мужчине возможность узнать друг друга, обычно для этого хватает пяти свиданий. Это в интересах обоих, просто мужчины по правилам гендерной игры педалируют динамику. А после десяти свиданий, если не случается физической близости, возникает ощущение плохой динамики, у обоих. То есть формальное правило является защитой от ненужного ускорения и от ненужного затягивания при взаимном желании. От штурманства это защита: то гнать паровоз, то тормозить идущий состав.

Однако живой контекст все может поменять, иногда кардинально. Достаточная близость может возникнуть раньше или не возникнуть позже, а желание соблюдать инструкцию, не обращая внимания на живой контекст, это и есть штурманство.

Правило — это всего лишь ориентир для понимания принципа. Поняв принцип, можно и даже нужно отклоняться от формального правила, ради того, чтобы выполнить правило фактическое.

Обратите внимание, отклоняться от формального правила нужно не ради каприза. Не ради идиотского «Я сам устанавливаю правила!». Не просто так от балды, не из-за нужды и зависимости, а ради выполнения фактического правила.

Вот почему Жульен из «Красного и черного» боялся, но шел в спальню женщины. Он нарушал формальное правило субординации, но у него было долг — следовать правилу фактическому, идти по тому зеленому коридору который женщина ему открыла. Со стороны кажется, что он был не обязан выполнять фактическое правило. Обязан, поскольку видел его и видел, что это путь к его цели, не только любовной. Но он боялся, поскольку не был уверен в своем праве нарушать формальное правило.

Это ценный навык — уметь видеть фактические правила и уметь их уважать.

Но начинается это уважение с уважения к формальным правилам.

Понятно почему? Кто может объяснить?

И кто может привести примеры, где фактическое правило не соответствует формальному? В контексте любых ресурсов и ситуаций.