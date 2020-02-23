Черноморский флот следит за американским эсминцем

23.02.2020, 19:30, Новости дня

Американский эсминец "Росс" в 18.30 по Москве зашел в акваторию Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ. Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца.

Эсминец "Росс" оснащен крылатыми ракетами "Томагавк" и системой ПРО "Иджис". Размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии этот корабль является составной частью европейской адаптивной системы ПРО.

Американские эсминцы ранее неоднократно заходили в Черное море. Согласно конвенции Монтре, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.



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